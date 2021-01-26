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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Нижняя часть тела не работает. Жертве пыток удалили ребра

Курманбеку Чыныбекову, в отношении которого милиционеры применяли пытки, удалили четыре ребра. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

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Со слов жертвы пыток, после избиения долгое время он не мог выпрямиться и ходил в полусогнутом положении, а сегодня и вовсе передвигается на инвалидной коляске.

«С осени 2007 года начались боли в спине, почках, позвонках. В 2012-м сделали операцию на почки — два месяца не ходил. Потом пошел, но боль давала о себе знать. В 2020 году в Бишкеке сделали операцию на позвоночнике. Оказывается, четыре позвонка сгнили. Гной убрали, позвонки заменили пластмассой. Но сдвигов нет, нижняя часть до сих пор не работает. В основном лежу дома, передвигаюсь на коляске», — рассказал Курманбек Чыныбеков правозащитникам.

Напомним, Комитет ООН по правам человека признал, что в отношении 40-летнего Курманбека Чыныбекова применяли пытки. В 2007-м он был осужден за скотокрадство. Для получения признательных показаний в совершении и других нераскрытых фактов кражи скота трое сотрудников ОВД Аксыйского района применили в отношении него жестокие пытки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181140/
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