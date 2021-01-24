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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах индекс качества «хороший»

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 29-е место.

В 9.30 статус города отмечен как «умеренный» (Moderate). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 84 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180995/
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