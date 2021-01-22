20:25
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во многих районах

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 18-е место.

В 19.30 статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп» (Unhealthy For Sensitive Groups). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 141 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется каждый час. На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 64 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180952/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов индекс умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся до очень нездорового
В декабре каждый бишкекчанин «выкурил» 200 сигарет из-за смога
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень продолжает снижаться
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся до нездорового
Ученые считают, что загрязнение воздуха в Бишкеке происходит от автотранспорта
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах индекс качества «хороший»
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Потепление улучшило ситуацию со смогом
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
22 января, пятница
20:23
Студентов колледжа Академии туризма заставляют платить за экзамен Студентов колледжа Академии туризма заставляют платить...
20:17
Абдиль Сегизбаев: Я не боюсь ареста
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во многих районах
19:43
Абдиль Сегизбаев считает ничтожным обвинение Генпрокуратуры
19:43
Для зараженных COVID-19 свободны 245 коек в медучреждениях Бишкека