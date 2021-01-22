COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 618 тысяч 567. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 97 миллионов 460 тысяч 188 человек. Больше всего зараженных в США (24 миллиона 619 тысяч 597), Индии (10 миллионов 610 тысяч 883), Бразилии (8 миллионов 697 тысяч 368), России (3 миллиона 616 тысяч 680), Великобритании (3 миллиона 553 тысячи 773), Франции (3 миллиона 46 тысяч 371), Испании (2 миллиона 456 тысяч 675), Италии (2 миллиона 428 тысяч 221), Турции (2 миллиона 412 тысяч 505), Германии (2 миллиона 108 тысяч 895) и Колумбии (1 миллион 972 тысячи 345).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 53,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 344,5 тысячи.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 88 тысяч 392. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 325 человек. В том числе в США скончались 409 тысяч 877, Бразилии — 214 тысяч 147, Индии — 152 тысячи 869, Мексике — 144 тысячи 371, Великобритании — 94 тысячи 765 и Италии — 84 тысячи 202.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 703 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 220 тысяч 9527, Узбекистане — 78 тысяч 219, Таджикистане — 13 тысяч 308.