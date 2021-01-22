09:48
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 618 тысяч 567. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 97 миллионов 460 тысяч 188 человек. Больше всего зараженных в США (24 миллиона 619 тысяч 597), Индии (10 миллионов 610 тысяч 883), Бразилии (8 миллионов 697 тысяч 368), России (3 миллиона 616 тысяч 680), Великобритании (3 миллиона 553 тысячи 773), Франции (3 миллиона 46 тысяч 371), Испании (2 миллиона 456 тысяч 675), Италии (2 миллиона 428 тысяч 221), Турции (2 миллиона 412 тысяч 505), Германии (2 миллиона 108 тысяч 895) и Колумбии (1 миллион 972 тысячи 345).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 53,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 344,5 тысячи.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 88 тысяч 392. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 325 человек. В том числе в США скончались 409 тысяч 877, Бразилии — 214 тысяч 147, Индии — 152 тысячи 869, Мексике — 144 тысячи 371, Великобритании — 94 тысячи 765 и Италии — 84 тысячи 202.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 703 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 220 тысяч 9527, Узбекистане — 78 тысяч 219, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180824/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 714 человек, 252 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 118 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 703
COVID-19. Доноры возобновят помощь Кыргызстану после финансового отчета кабмина
Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения
Минздрав: Есть данные, что 47 процентов кыргызстанцев уже переболели COVID-19
COVID-19. Тесты кыргызстанцев на наличие нового штамма исследуют в Новосибирске
Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
22 января, пятница
09:48
Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные телефоны Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезт...
09:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
09:46
В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
09:38
COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов
09:36
Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя