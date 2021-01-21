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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь поднялся до очень нездорового

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на четвертое место.

В 19.30 статус города отмечен как «Очень нездоровый» (Very Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 207 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 118 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180814/
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