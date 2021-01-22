«Кыргызфильм» объявил конкурс сценариев детских фильмов

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева объявила конкурс сценариев детских фильмов. Заявки на сценарии принимаются по электронной почте kyrgyzfilm.redakciya@gmail.com.

Как сообщает киностудия, сценарии принимаются только в американском формате. Сценарные приложения и скрипты — на кыргызском языке.

Сценарные приложения и сценарии победителей будут размещены на официальном сайте киностудии.

Автору скрипта, проанализированному экспертным советом, выплатят гонорар в размере 100 тысяч сомов.