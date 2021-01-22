09:08
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество

«Кыргызфильм» объявил конкурс сценариев детских фильмов

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева объявила конкурс сценариев детских фильмов. Заявки на сценарии принимаются по электронной почте kyrgyzfilm.redakciya@gmail.com.

Как сообщает киностудия, сценарии принимаются только в американском формате. Сценарные приложения и скрипты — на кыргызском языке.

Сценарные приложения и сценарии победителей будут размещены на официальном сайте киностудии.

Автору скрипта, проанализированному экспертным советом, выплатят гонорар в размере 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180798/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызскому кино сегодня исполнилось 79 лет
Кыргызский короткометражный фильм «На лодке» получил приз на фестивале в Дании
Два кыргызских фильма покажут на кинофестивале в Шанхае
Нам не хватает патриотизма. «Кыргызфильм» объявил конкурс на анимационный фильм
Неделя-24. Что вы могли пропустить
«Кыргызфильм». Дом, где рождается кино
«Кыргызфильм» кайрадан мультфильм тартып баштайт
«Кыргызфильм» мугалимдерге арналган социалдык ролик тартты
«Кыргызфильм» выпустил социальный ролик о тех, кто учит нас быть людьми
Айбек Джангазиев возглавил киностудию «Кыргызфильм»
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
22 января, пятница
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов индекс умеренный Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов ин...
08:51
В Кыргызстане избирательная кампания в местные кенеши будет объявлена заново
08:38
«Кыргызфильм» объявил конкурс сценариев детских фильмов
08:17
Сбил человека и скрылся. В Бишкеке задержали водителя Volkswagen
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 января, четверг
23:39
В Англии вратарь забил гол: мяч перелетел через все поле
23:02
В самом реалистичном авиасимуляторе нашли «дворец Путина»
22:39
Созданы наушники-переводчики, позволяющие свободно говорить на 40 языках
22:07
Специалисты проверили на радиоактивность уголь, который покупают бишкекчане
21:48
Снести и убрать. Каждую пятницу в Караколе будут проводить субботник