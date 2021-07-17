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Общество

Фильм из Кыргызстана получил специальный приз кинофестиваля в Малайзии

Картина «Акыркы коч» (The Road to Eden) режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу выиграла специальный приз жюри на Куала-Лумпурском международном кинофестивале в Малайзии. Об этом 24.kg сообщили в киностудии «Кыргызфильм».

Художественный фильм «Акыркы коч» рассказывает историю выдающегося писателя на пенсии, который живет один. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Производством картины занимались Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественный фонд «Билимкана».

Отмечается, что Куала-Лумпурский международный кинофестиваль посвящен открытию новых режиссеров и расширению культурного обмена с помощью кинематографа. Из-за эпидемиологической ситуации в этом году фестиваль проводился в гибридном формате — в онлайн-режиме и с показами в кинотеатрах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201446/
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