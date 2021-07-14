Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на кинофестивале в Италии

Картина «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова будет представлена на кинофестивале Religion Today в Италии. Об этом 24.kg сообщили в национальной киностудии «Кыргызфильм».

Сообщается, что фильм участвует в нескольких номинациях, в том числе в конкурсе специального приза жюри консерватории F.A. Bonporti как лучший саундтрек.

Religion Today — это международный кинофестиваль, посвященный религиозному разнообразию в интересах культуры мира и межконфессионального диалога. Он продвигает идею путешествия, «исследующего различия», как в религиозных обрядах и верованиях, так и в кинематографических стилях и языках. В этом году кинофестиваль пройдет с 22-29 сентября.

Отметим, фильм «Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась НК «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при участии киностудии «Айтыш фильм».