Кыргызский короткометражный фильм «На лодке» получил приз на фестивале в Дании

Кыргызский короткометражный фильм «На лодке» удостоился приза на международном кинофестивале в Дании. Об этом сообщили в «Кыргызфильме».

Фото «Кыргызфильма». Короткометражный фильм «На лодке» удостоился приза на международном кинофестивале в Дании

Фестиваль проходил с 24 по 30 августа в датском городе Оденсе. В конкурсной программе был представлен фильм молодого кыргызского режиссера Байзака Маматалиева «На лодке», который удостоился приза за лучший сценарий и получил 2 тысячи евро.

Международный кинофестиваль в Оденсе — это старейший и крупнейший в Дании фестиваль короткометражного кино с долгой и успешной традицией, который ежегодно собирает поклонников кино посмотреть фильмы разных жанров со всего мира, обычно не попадающие на большой экран.

Фильм «На лодке» рассказывает о 25-летнем мужчине-мусульманине, который зарабатывает на жизнь перевозя людей с одного берега на другой. Однажды он везет беременную женщину-христианку. У нее начинаются сильные cхватки, и главный герой вынужден принять роды прямо в лодке.