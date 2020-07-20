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Общество

Два кыргызских фильма покажут на кинофестивале в Шанхае

Мировая премьера сразу двух кинолент из Кыргызстана пройдет на Международном кинофестивале в Шанхае. Об этом сообщает «Кыргызфильм».

Уточняется, что картина «Шамбала» режиссера Артыка Суюндукова отобрана в программу Spectrum-Alternatives. Фильм покажут 25, 26 и 31 июля.

Киноленту «Озеро» режиссера Эмиля Атагельдиева также отобрали в официальную программу кинофестиваля в номинации «Конкурс новых талантов Азии». Дата мировой премьеры фильма пройдет 29 июля.

Жители Шанхая смогут посмотреть все фильмы фестиваля в кинозалах, но все иностранные участники не смогут в этом году посетить фестиваль из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159983/
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