Нам не хватает патриотизма. «Кыргызфильм» объявил конкурс на анимационный фильм

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева объявила конкурс на производство анимационного фильма на тему любви к родине, развития чувства патриотизма, уважения к национальным традициям и истории, а также воспитания подрастающего поколения.

В конкурсе могут принимать участие все студии. Бюджет картины не должен превышать полутора миллиона сомов. Хронометраж ленты не должен превышать 10 минут. Два миллиона сомов выделяется на 30-минутный фильм.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать сценарий анимационного фильма, предоставить доказательства наличия материально-технической базы и иметь опыт.

Требования к сценарию

содержание сценария должно соответствовать заданной тематике;

в конкурсных сценариях должна быть заложена простота языка, ясность стилистики, соответствие событийного и визуального ряда возрастным особенностям восприятия детской аудитории;

сценарии, предлагаемые на конкурс, должны отличаться креативностью и оригинальностью;

при оценке сценариев будет оцениваться их дидактический потенциал, ориентированность на воспитание в детях патриотизма, любви к родине, уважения к национальным традициям и истории;

содержание сценария не должно противоречить нормам законов КР, быть ранее неопубликованным.

Участники должны подтвердить, что являются обладателями авторских прав на свои сценарии.

Требования к анимационному фильму

хронометраж анимационного фильма от 10 до 30 минут, на кыргызском языке;

технические требования: формат — 2D, Full HD, размер кадра 1920/1080, экран 16:9, частота кадра: 25 кадров в секунду;

обязательное присутствие детской песни, специально написанной для фильма;

анимационный фильм должен быть готов к показу по истечении года с момента подписания договора с выигравшей студией.

Какие документы необходимо предоставить

сценарий анимационного фильма в бумажном и электронном виде (один экземпляр);

информация о студии (деятельность, опыт, фильмография);

информация об авторе сценария (образование, опыт, фильмография).

Указанные документы в запечатанном конверте с пометкой «на конкурс» направляются по адресу: Бишкек, улица Асановой, 1,

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева, 2-й этаж.

Контактные телефоны: +996312344631, 0700044789.

Электронный адрес: office@kyrgyzfilm.kg.

Сценарные заявки будут рассматриваться конкурсной комиссией Министерства культуры, информации и туризма. Сценарные заявки не рецензируются и не возвращаются. Заявки принимаются с 14 февраля. Срок подачи истекает 13 марта.