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Общество

Нам не хватает патриотизма. «Кыргызфильм» объявил конкурс на анимационный фильм

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева объявила конкурс на производство анимационного фильма на тему любви к родине, развития чувства патриотизма, уважения к национальным традициям и истории, а также воспитания подрастающего поколения.

В конкурсе могут принимать участие все студии. Бюджет картины не должен превышать полутора миллиона сомов. Хронометраж ленты не должен превышать 10 минут. Два миллиона сомов выделяется на 30-минутный фильм.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать сценарий анимационного фильма, предоставить доказательства наличия материально-технической базы и иметь опыт.

Требования к сценарию

  • содержание сценария должно соответствовать заданной тематике;
  • в конкурсных сценариях должна быть заложена простота языка, ясность стилистики, соответствие событийного и визуального ряда возрастным особенностям восприятия детской аудитории;
  • сценарии, предлагаемые на конкурс, должны отличаться креативностью и оригинальностью;
  • при оценке сценариев будет оцениваться их дидактический потенциал, ориентированность на воспитание в детях патриотизма, любви к родине, уважения к национальным традициям и истории;
  • содержание сценария не должно противоречить нормам законов КР, быть ранее неопубликованным.

Участники должны подтвердить, что являются обладателями авторских прав на свои сценарии.

Требования к анимационному фильму

  • хронометраж анимационного фильма от 10 до 30 минут, на кыргызском языке;
  • технические требования: формат — 2D, Full HD, размер кадра 1920/1080, экран 16:9, частота кадра: 25 кадров в секунду;
  • обязательное присутствие детской песни, специально написанной для фильма;
  • анимационный фильм должен быть готов к показу по истечении года с момента подписания договора с выигравшей студией.

Какие документы необходимо предоставить

  • сценарий анимационного фильма в бумажном и электронном виде (один экземпляр);
  • информация о студии (деятельность, опыт, фильмография);
  • информация об авторе сценария (образование, опыт, фильмография).

Указанные документы в запечатанном конверте с пометкой «на конкурс» направляются по адресу: Бишкек, улица Асановой, 1,
Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева, 2-й этаж.
Контактные телефоны: +996312344631, 0700044789. 
Электронный адрес: office@kyrgyzfilm.kg.

Сценарные заявки будут рассматриваться конкурсной комиссией Министерства культуры, информации и туризма. Сценарные заявки не рецензируются и не возвращаются. Заявки принимаются с 14 февраля. Срок подачи истекает 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143608/
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