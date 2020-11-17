Кыргызскому кино сегодня исполнилось 79 лет

Сегодня в стране отмечают День кыргызского кино. Глава департамента кинематографистов Кыргызстана Мукталы Бектеналиев поздравил работников киноиндустрии с праздником. Об этом сообщили в «Кыргызфильме».

По его словам, несмотря на то что с конца марта закрыты все кинотеатры Кыргызстана, фильмы отечественных режиссеров имели огромный успех на международной арене.

«Мы постоянно получаем радостные сообщения из разных стран о том, что наши новые полнометражные фильмы, игровые, короткометражные и документальные фильмы принимают участие в том или ином кинофестивале и получают призы», — сказал он.

Вопреки пандемии, кинематографисты продолжают работу, на стадию постпродакшн перешли картины «Одинокая сосна» и «Эрмен жыты», с которыми мы связываем большие надежды на 2021 год. Мукталы Бектеналиев

«Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что в будущем году мы отметим 80-летие кыргызского кино, уже начали подготовку к этому эпохальному событию. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов», — заключил глава департамента кинематографистов.