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Общество

Институт омбудсмена запустит чат-бот в Telegram на двух языках

В феврале этого года институт омбудсмена запустит чат-бот в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, он позволит жителям страны получать информацию по наиболее часто задаваемым вопросам, принимать обращения граждан онлайн. На основе полученных обращений интерактивный чат-бот будет предоставлять информацию на кыргызском и русском языках.

Предполагается, что на начальном этапе в базе поместят ответы на 142 вопроса по девяти категориям, которые разработаны специальной рабочей группой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180480/
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