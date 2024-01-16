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Техноблог

Новые и полезные функции появились в Telegram

Вышла новая версия мессенджера Telegram — 10.6. Это обновление содержит несколько улучшений и нововведений.

Что нового:

  • голосовые сообщения теперь можно поставить на паузу при записи, а после вернуться к ним и продолжить монолог;
  • добавлены самоудаляющиеся «кружочки» и одноразовые голосовые, исчезающие после первого просмотра/прослушивания;
  • в разделе «Избранное» появилась сортировка по пересланным сообщениям с каналов;
  • Premium-подписчики теперь могут закрепить до 100 чатов в «Избранном».

Telegram 10.6 доступен для установки. Чтобы нововведения появились на вашем устройстве, достаточно обновить мобильное приложение в App Store и Google Play.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284266/
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