Новые и полезные функции появились в Telegram

Вышла новая версия мессенджера Telegram — 10.6. Это обновление содержит несколько улучшений и нововведений.
Что нового:
- голосовые сообщения теперь можно поставить на паузу при записи, а после вернуться к ним и продолжить монолог;
- добавлены самоудаляющиеся «кружочки» и одноразовые голосовые, исчезающие после первого просмотра/прослушивания;
- в разделе «Избранное» появилась сортировка по пересланным сообщениям с каналов;
- Premium-подписчики теперь могут закрепить до 100 чатов в «Избранном».
Telegram 10.6 доступен для установки. Чтобы нововведения появились на вашем устройстве, достаточно обновить мобильное приложение в App Store и Google Play.