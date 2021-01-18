Материалы в отношении Атамбаева просят выделить в отдельное производство

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого не доставили в суд. Атамбаев просил рассматривать уголовное дело без него.

Адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство о выделении материалов дела в отношении бывшего президента в отдельное производство. Он объяснил эту просьбу тем, что Атамбаев часто болеет.

Юрист сообщил, что врачам колонии, где содержится его подзащитный, необходимо провести консилиум.

Адвокат потерпевшей стороны Руслан Долаев просил суд назначить комиссию для определения болезни Алмазбека Атамбаева. По его мнению, необходимо приостановить рассмотрение дела до полного выздоровления обвиняемого.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».