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Общество

Тилек Токтогазиев рассказал о механизмах регулирования цен на мясо

Минсельхоз разрабатывает два механизма для урегулирования ценовой политики на рынке мяса. Об этом сказал министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев в ходе пресс-конференции.

По его словам, первый рычаг — это механизм по импорту скота в Кыргызстан. Будет много скота, в связи с этим объем производства мяса увеличится и цены снизятся.

«Но, чтобы не было резкого снижения, мы одновременно разрабатываем механизм по экспорту мяса. Если будет много импорта, то фермеры начнут жаловаться, что стоимость продукта упала. Поэтому нужно держать цены на одном уровне», — сказал чиновник.

Он добавил, что контрабанда будет способствовать росту цен на мясо. «Если так и будет продолжаться, то цены на мясо будут расти дальше», — заключил Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180138/
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