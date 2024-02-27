Нехватка поливной воды. В Кыргызстане хотят построить три водохранилища

Тонскому, Джети-Огузскому, Кочкорскому, Джумгальскому районным управлениям водного хозяйства передана специальная техника для обслуживания оросительных систем на 87 миллионов сомов. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, техника передана по инициативе президента Садыра Жапарова и председателя кабмина Акылбека Жапарова в рамках реализации проекта «Развитие орошаемых земель в Иссык-Кульской и Нарынской областях».

В рамках проекта запланировано строительство трех водохранилищ со средним объемом 3,5 миллиона кубометров (в Тонском районе Уч-Коргонского БСР, в Кочкорском районе Шамшинского БСР, в Джумгальском районе Тугол-Сайского БСР).

Планируется также переброска реки Арабель-Суу в реку Жуука. Проектом предусмотрено возведение 125 километров новых ирригационных систем.

«Со строительством водохранилищ появится гарантия поставки поливной воды фермерам. Кроме того, будет введено в эксплуатацию 6 тысяч гектаров новых поливных земель и увеличено поливное водоснабжение 14 тысяч 600 гектаров земель», — сказали в Минсельхозе.

Отмечается, что это позволит повысить эффективность использования водных ресурсов в регионе.

Проект реализуется Службой водных ресурсов и Исламским банком развития.