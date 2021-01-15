Чиновница, восстановленная на работе по решению суда, не получила свои деньги

Эркингуль Абдылдаевой, незаконно уволенной с поста директора Бишкекского социального стационарного учреждения (дом престарелых. — Прим. 24.kg) и восстановленной на работе в прежней должности по решению суда, не выплатили положенные ей деньги полностью. Об этом 24.kg сообщил юрист, представляющий ее интересы, Бактыбек Жумашев.

По его словам, Эркингуль Абдылдаева приступила к работе. Ранее экс-министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров, с которым и судилась Абдылдаева, пытался обязать БССУ выплатить ей положенную компенсацию. «Но я категорически возразил против такого постановления, поскольку моя доверительница выиграла судебный спор не с БССУ, а с министерством, и уволена была по решению Кочкорова. Эркингуль Абдылдаевой было начислено и выплачено 43 тысячи сомов за счет Минсоцтруда по решению первой судебной инстанции», — сказал Бактыбек Жумашев.

Будет также предъявлен иск по взысканию зарплаты за время вынужденного прогула до даты ее восстановления. Но уже теперь я подниму вопрос о взыскании выплат с самого Улукбека Кочкорова. Бактыбек Жумашев

Что касается заявлений Эркингуль Абдылдаевой в милицию на экс-министра Улукбека Кочкорова, она их не отзывала и разбирательство продолжается.

Ранее Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых (Бишкекское стационарное соцучреждение — БССУ) Эркингуль Абдылдаевой незаконным. Однако ее не восстанавливали в должности полтора года и не выплачивали компенсацию за вынужденные прогулы.