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Общество

Конкурс для директоров школ. Юрист считает, что требования завышены

Претендентам на должность директоров школ предъявлены завышенные требования. Об этом адвокат, доктор юридических наук Тимур Иманкулов сообщил в интервью журналистам.

По его словам, даже к госслужащим квалификационные требования сформулированы конкретно, четко и понятно, например, знать 16 законов.

«А к директорам требования таковы, что они должны знать гражданское, трудовое, бюджетное, налоговое, административное и ряд других отраслей права и законодательства. Такие требования даже к докторам юридических наук не предъявляются, потому что у нас есть научная специальность, узкое направление. Более того, в квалификационных требованиях к директорам школ указано, что они должны быть специалистами в области психологии, конфликтологии, гигиены, физкультуры, экономики, ораторского мастерства и многих других», — сказал адвокат.

Но это вообще нереально. Для этого, по моему мнению, надо иметь четыре высших образования и быть доктором юридических наук или хотя бы бывшим судьей Верховного или, на худой конец местного суда КР.

Тимур Иманкулов

«Я не думаю, что люди с таким багажом знаний согласятся быть директорами школ. Такие завышенные требования надо скорректировать. Иначе они могут породить коррупционные проявления», — уверен он.

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Адвокат также задался вопросом, зачем тестировать успешных директоров школ. Их «уже протестировала жизнь». «Та же 61-я школа и ее директор Юрий Низовский. У них 11 золотых сертификатов Общереспубликанского тестирования — это самый высокий показатель среди школ в стране и Бишкеке. В столице есть школы, где нет ни одного золотого сертификата или с высокими баллами для зачисления на бюджет в вуз. Да, он жесткий руководитель, он отсеивает детей, но такие условия ему государство диктует — не он и не я придумали ОРТ», — подчеркнул Тимур Иманкулов.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. График конкурса по регионам уже утвержден.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240852/
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