Конкурсный отбор директоров. Определен график для Оша и Джалал-Абада

Определен график конкурсного отбора претендентов на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций для Ошской и Джалал-Абадской областей.

По данным Министерства образования и науки, тестирование в Оше пройдет 14-16 августа. Отбор кандидатов будет проводиться в три смены в день по 160 человек. Количество вакантных мест — 244. Список школ, где сменят руководителя, определен.

Конкурс в Джалал-Абаде назначен на 11-13 августа. Отбор пройдет также в три смены, но по 100 человек. Количество вакантных мест в школах — 158.

График остальных регионов, кроме Бишкека, озвучили ранее.

Всего к началу нового учебного года директора должны смениться в 966 школах.