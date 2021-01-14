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Общество

Контрабанда в Баткенской области. В бюджет взыскали почти 6 миллионов сомов

В бюджет страны от контрабанды в Баткенской области взыскали 5 миллионов 750 тысяч 680 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, в управлении Финпола по Баткену, Сулюкте, Лейлекскому и Баткенскому районам начали досудебные производства по 20 случаям контрабанды. Таможенники зарегистрировали 148 фактов, связанных с незаконным провозом товаров через границу.

Полпред в Баткенской области поручил выявлять людей, которые помогают контрабандистам, и принимать меры в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179965/
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