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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Ослепший на один глаз солдат не намерен требовать возмещения морального вреда

Ослепший на один глаз солдат ГПС Кубанычбек Молдалиев не намерен требовать возмещения морального вреда от осужденного за нанесение ему тяжких телесных повреждений младшего сержанта. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие интересы военнослужащего.

По словам адвокатов, Кубанычбек Молдалиев чувствует себя не очень хорошо и утомлен судебными разбирательствами. «Компенсацию сторона обвиняемого выплатила в сумме 100 тысяч сомов. Эти деньги ушли на лечение. Мы также отправили еще одно письмо в ГПС, чтобы получить страховку. Однако и этот запрос в ведомстве игнорируют. Мы требуем, чтобы нам ответили: будут ли они выделять средства или отказывают. В этом случае обратимся в суд», — отметили юристы.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179921/
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