09:52
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества остается нездоровым

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 21-е место.

В 8.30 статус города отмечен как «нездоровый» (Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 154 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 156 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179902/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Окружающую среду убивает бедность. Мнение эксперта
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вырос во всех районах
ТЭЦ, плохой бензин, старые авто — кто виноват в смоге: эксперты спорят
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до нездорового
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Переход на экологичное топливо снизит уровень
Введение техрегламента по топливу не скажется на стоимости ГСМ
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снова понизился во всех районах
Загрязнение воздуха. Столица снова в пятерке самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень значительно понизился во всех районах
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
VIP-квартиры, коттеджи и&nbsp;машины. Еще у&nbsp;одной судьи нашли неучтенные богатства VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства
Бизнес
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
14 января, четверг
09:42
Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копир...
09:41
Турция поможет Кыргызстану с созданием базы данных лекарств
09:36
HRW: Смерть Азимжана Аскарова — пятно на репутации правительства Кыргызстана
09:27
Бишкекский горсуд постановил выплатить семье Руслана Сапарбаева 950 тысяч сомов
09:15
В 2020 году собрано 62,9 миллиарда сомов налогов