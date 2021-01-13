Окружающую среду убивает бедность. Мнение эксперта

Эксперт Джамиля Айтматова, отвечая на вопросы 24.kg, отметила: прежде чем говорить о том, что является истинной причиной смога в Бишкеке, нужно детально изучить вопрос: сделать замеры, рассмотреть соcтав, размещение, погодные условия, температуру воздуха и розу ветров.

По ее словам, существенное влияние на уровень загрязнения воздуха оказывает и хаотичная застройка.

«А пока можно говорить только про общие факторы. Все сейчас хотят узнать, кто же самый главный, и подвергнуть его наказанию. Но так не получится. Потому что на самом деле здесь все важны: и ТЭЦ, и бензин, и старый автопарк, и постоянно горящая свалка, Бишкекский полигон, твердые бытовые отходы, неверная застройка города и частный сектор, который топит печки шинами, ужасным углем из Кара-Кече или еще какими-то отходами», — подчеркнула эксперт.

А проблема всего этого, за исключением ТЭЦ, — низкий уровень благосостояния народа. Так и будет: пока народ беден, окружающую среду будут убивать, чтобы выжить. Джамиля Айтматова

В свою очередь ОАО «Электрические станции» отмечает, что основной причиной возникновения смога является частный сектор, вернее, то, чем его жители отапливают свои дома.

«Электрические станции» приводят топ-3 самых загрязненных мест:

«Ак-Орго» — 1 тысяча 14 AQI;

AQI; село Новопавловка — 840 AQI;

AQI; село Новопокровка — 687 AQI.

Все эти три точки находятся на большом удалении от ТЭЦ Бишкека.

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.