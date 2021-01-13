Алмазбек Атамбаев болеет и опять отказался от участия в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Подсудимый написал заявление, в котором просит рассматривать дело без его участия. Конвой представил справку о том, что Атамбаев болен. Главного обвиняемого не доставили в зал заседаний. Отсутствуют сегодня и некоторые адвокаты и представители потерпевших.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».