Верховный суд оставил в силе приговор экс-начальнику УВД Ошской области

В Верховном суде продолжается разбирательство по уголовному делу экс-начальника УВД Ошской области Абдилата Капарова.

Ранее Сооронбай и Асылбек Жээнбековы были вызваны в зал судебных заседаний. Однако сегодня они не явились в суд. Интересы экс-президента и его брата представляют адвокаты Жыргалбек Бабаев и Валерьян Вахитов.

Адвокаты обвиняемого просили направить уголовное дело в отношении Абдилата Капарова на новое рассмотрение в первую инстанцию. Защита Асылбека Жээнбекова просила оставить приговоры в силе.

Выйдя из совещательной комнаты судьи отказали в удовлетворении ходатайства адвокатов Абдилата Капарова. Они оставили в силе все ранее вынесенные приговоры.

Напомним, Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на милиционера по защите чести и достоинства и выиграли его. Капаров не смог оплатить сразу 250 тысяч сомов, в итоге за неисполнение решения его посадили в тюрьму на четыре года.