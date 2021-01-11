Четыре жителя Иссык-Куля незаконно отстрелили двух горных козлов. Об этом 24.kg сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, четыре жителя села Ананьево незаконно охотились в ущелье Ачык-Таш.

«Инспекторы провели оперативную работу по выявлению фактов браконьерства и незаконной охоты. В результате проверки установили, что четыре жителя незаконно отстрелили двух горных козлов. По факту завели дело, все соответствующие материалы передали представителям правоохранительных органов», — сказали в ведомстве.