16:08
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество

Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим местом для туризма

Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим местом для туризма. Издание попросило их рассказать о местах, которые восхищали, вдохновляли и утешали в нелегкий, 2020 год. В редакцию поступило более 2 тысяч предложений, из них газета выбрала 52 лучших варианта.

О Кыргызстане изданию написал основатель сети ресторанов The Egg Factory (Индия) Йогеш Мокаши. Он рекомендовал посетить север страны, где сам побывал в августе 2018 года.

«Мы посетили Бишкек, который представляет собой интересное сочетание советской архитектуры с либеральным открытым обществом. Но город был просто остановочным пунктом, прежде чем мы отправились в холмистую местность. Через несколько часов в горах погода испортилась, пошел снег. Мне 48 лет, и я впервые в жизни увидел что-то вроде снега. Ехали три-четыре часа и ни одного человека не встретили. Мы провели четыре ночи в юрточном лагере, и гостеприимство было ошеломляющим. Это северная часть страны... Я хотел бы вернуться, чтобы изучить остальное. Надеюсь, в ближайшее время желание сбудется», — признался Йогеш Мокаши.

Кроме Кыргызстана, в список вошли остров Пуло-Кондор во Вьетнаме, испанский город Кордова, Гаити, озеро Мичиган в США, японский Хоккайдо, Сибирь и другие места. Как утверждает газета, в ближайшие месяцы они могут стать самыми популярными направлениями для туристических поездок.

Отметим, ранее популярное британское издание The Guardian составило список 12 рекомендуемых читателями мест для посещения в 2021 году. Первым в списке оказался Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179541/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
«Перемен требуют наши сердца». Группа из Каракола записала кавер на песню Цоя
В Кыргызстане запустили проект для привлечения туристов
Кыргызстан попал в топ-12 рекомендуемых мест для посещения в 2021 году
Появилась 3D-карта туристических достопримечательностей Кыргызстана
Россия Кыргызстанга пенсияларды төлөөгө жардам берет
Около 4 тысяч спортивных мероприятий были отменены в этом году
Минобразования хочет вновь привлечь российских учителей для работы в школах КР
В Кыргызстане официально открылся зимний туристический сезон
Россия выделит Кыргызстану 623,4 миллиона рублей на маркировку товаров
Фото с убитым барсом. Пользователи соцсетей требуют наказать виновных
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
11 января, понедельник
15:51
Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим местом для туризма Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим м...
15:31
Министерство образования и науки возвращает учителям квалификационные категории
15:28
Садыр Жапаров передаст полномочия премьера после инаугурации
15:27
Концерт на центральной площади Ала-Тоо начался. Собралось около 800 человек
15:21
Врач Геннадий Онищенко стал почетным профессором Медакадемии Кыргызстана