Читатели The New York Times выбрали Кыргызстан лучшим местом для туризма. Издание попросило их рассказать о местах, которые восхищали, вдохновляли и утешали в нелегкий, 2020 год. В редакцию поступило более 2 тысяч предложений, из них газета выбрала 52 лучших варианта.

О Кыргызстане изданию написал основатель сети ресторанов The Egg Factory (Индия) Йогеш Мокаши. Он рекомендовал посетить север страны, где сам побывал в августе 2018 года.

«Мы посетили Бишкек, который представляет собой интересное сочетание советской архитектуры с либеральным открытым обществом. Но город был просто остановочным пунктом, прежде чем мы отправились в холмистую местность. Через несколько часов в горах погода испортилась, пошел снег. Мне 48 лет, и я впервые в жизни увидел что-то вроде снега. Ехали три-четыре часа и ни одного человека не встретили. Мы провели четыре ночи в юрточном лагере, и гостеприимство было ошеломляющим. Это северная часть страны... Я хотел бы вернуться, чтобы изучить остальное. Надеюсь, в ближайшее время желание сбудется», — признался Йогеш Мокаши.

Кроме Кыргызстана, в список вошли остров Пуло-Кондор во Вьетнаме, испанский город Кордова, Гаити, озеро Мичиган в США, японский Хоккайдо, Сибирь и другие места. Как утверждает газета, в ближайшие месяцы они могут стать самыми популярными направлениями для туристических поездок.

Отметим, ранее популярное британское издание The Guardian составило список 12 рекомендуемых читателями мест для посещения в 2021 году. Первым в списке оказался Кыргызстан.