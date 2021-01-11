В Бишкеке продолжается акция «Посади свое дерево»

Муниципальное предприятие «Городские парки» продолжает зеленую акцию «Посади свое дерево». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в рамках акции любой горожанин, организация могут посадить дерево в новых парках столицы.

«В новом парке «Адинай» уже посажено 109 хвойных деревьев. А когда было тепло, горожане высадили 532 лиственных дерева, столичная мэрия посадила 32 каштана. Кроме того, высажены кустарники, розы», — отметили в муниципалитете.

Саженцы приобретали в специализированных питомниках, Ботаническом саду и у Института леса Академии наук.

Заявки на посадку деревьев собирает директор МП «Городские парки» Калича Умуралиева: 0707777749.