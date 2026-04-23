«Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»

«Оптима Банк» завершил масштабную акцию «20 миллионеров», которая на протяжении полугода открывала для клиентов новые возможности в привычных финансовых операциях. Каждые оплата, перевод или платеж по QR-коду в приложении Optima24 приближали клиентов к шансу стать одним из двадцати победителей — миллионеров.

20 новых миллионеров — 20 историй

В течение шести месяцев (с 17 ноября 2025 года по 12 апреля 2026 года) каждое воскресенье специальный математический алгоритм определял новых победителей акции. В результате 20 клиентов банка получили по 1 миллиону сомов. Для одних выигрыш стал инвестицией в образование, а для других превратился в возможность реализовать собственные проекты и исполнить давние мечты.

За каждой победой — своя история. Команда и амбассадоры «Оптима Банка» встречались с победителями в городах Бишкеке, Оше, Караколе, Балыкчи и Токмоке для торжественного награждения.

Акция «20 чемпионов» для юных клиентов

Параллельно с акцией «20 миллионеров» банк поддержал и подрастающее поколение. Для держателей карт Optima для ребенка действовала акция «20 чемпионов». 20 юных участников стали обладателями iPhone 17 Air. Для участия достаточно было самостоятельно совершать покупки по QR-коду оплачивать за проезд или мобильную связь в приложении Optima24.

40 победителей и общий результат

В результате двух акций 40 клиентов банка стали обладателями ценных призов. Однако главным достижением стало то, насколько органично цифровые сервисы вошли в повседневную жизнь пользователей. «Оптима Банк» продолжает совершенствовать сервисы, делая акцент на удобстве, доступности и качестве обслуживания.

И это только начало. Впереди еще больше возможностей, технологичных решений и приятных сюрпризов.

«Оптима Банк» — ваш надежный финансовый партнер!

Лицензия № 018 НБ КР.