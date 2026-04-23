После жалоб на пыль в Орто-Сае мэрия отчиталась о мерах

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека прокомментировала жалобы жителей села Орто-Сай на пыль и грязь из-за строительных работ.

Как сообщили в ведомстве, на пересечении улиц Советской и Байтика Баатыра, в районе строительства мечети, проводится регулярная мойка проезжей части.

Кроме того, на внутридворовых территориях, где остаются грунтовые дороги возле многоэтажных домов, организовано ежедневное орошение для предотвращения пылеобразования.

В инспекции заверили, что ситуация находится на контроле и соответствующие работы продолжаются.