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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на первом месте в мировом рейтинге

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на первом месте.

В 19.30 статус города отмечен как «очень нездоровый» (Very Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 271 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179258/
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