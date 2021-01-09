В «Электрических станциях» уверены: ТЭЦ не является причиной смога в Бишкеке

В ОАО «Электрические станции» отмечают, что причиной смога в Бишкеке является не ТЭЦ, и приводят расчеты.

В сообщении говорится, что ТЭЦ — единственный крупный источник выработки электроэнергии на севере страны и сейчас выполняет очень ответственную роль в плане ее выработки, так как в условиях маловодного года приходится экономить воду в Токтогульском водохранилище.

Ее приток продолжает оставаться очень низким, ввиду малоснежных зим. Он меньше показателей последних лет примерно в три раза.

В этих условиях большая нагрузка ложится на другие ГЭС и ТЭЦ Бишкека в том числе.

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«Суточная выработка ТЭЦ Бишкека составляет более 10 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В этих условиях возрастает и потребление угля. Однако все наши показатели остаются в пределах нормы. Об этом свидетельствует и то, что, по данным IQAir, на 9 января качество воздуха в Бишкеке составляет 242 AQI», — указано в сообщении.

«Электрические станции» приводят топ-3 самых загрязненных мест:

«Ак-Орго» — 1014 AQI;

AQI; село Новопавловка — 840 AQI;

AQI; село Новопокровка — 687 AQI.

Все эти три точки находятся на большом удалении от ТЭЦ Бишкека.

В связи с потеплением и изменением инверсии воздуха мы наблюдаем над столицей явное уменьшение видимого слоя смога. Но нагрузка на ТЭЦ Бишкека остается без изменений, это говорит о том, что мы не являемся основным источником смога. из сообщения ОАО «Электрические станции»

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.