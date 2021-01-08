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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкеку нужны не клумбы, а древесно-кустарниковые структуры

Бюджет Бишкека расходуется неэффективно в сфере озеленения. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в столице и путям решения проблемы сообщил исполнительный директор ОФ «Инициатива «Арча» Дмитрий Ветошкин.

«В городе остро встанет вопрос загрязнения весной и летом, потому что у нас очень много пыли в Бишкеке. У нас широкие дороги, тротуары не защищены от пыли. Городу сейчас нужны не клумбы, нам нужны древесно-кустарниковые структуры», — сказал он.

Дмитрий Ветошкин напомнил, что Ботаническому саду обещали выделить 60 миллионов сомов, но это так и не сделано. В итоге сад засыхает.

«Нужно отслеживать эффективность расходования бюджета столицы. Вроде ежегодно на покупку зеленых насаждений тратится много денег, но тем не менее город лысеет», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179213/
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