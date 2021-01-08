Минздрав должен провести исследование, как грязный воздух влияет на здоровье людей. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в Бишкеке и путям решения проблемы сообщила директор центра человеческого развития «Древо жизни» Калия Молдогазиева.

Читайте по теме Дышать опасно для жизни. Как грязный воздух влияет на рост COVID-19

По ее словам, сейчас подобных исследований нет. «Есть данные по смертности, но никто не указывает, что человек умер из-за загрязнения воздуха», — отметила Калия Молдогазиева.

Она добавила, что в структуре смертности на первых позициях стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкология. «В выбросах автотранспорта, других источниках загрязнения содержатся канцерогенные вещества, в том числе вызывающие рак. Конечно, заболевание происходит не за один день. Но если постоянно жить в таком воздухе, то оно вполне может развиться», — сказала директор центра человеческого развития.

Поэтому, заметила она, исследование, какие районы более подвержены загрязнению и из каких источников, позволит понять, какие меры можно предложить, чтобы снизить уровень загрязнения.

Кроме того, по мнению Калии Молдогазиевой, необходимо создать систему оповещения граждан при высоком уровне загрязнения. «Это могут быть смс-рассылка, сообщения по радио, телевидению, чтобы люди, особенно хроники, знали, что лучше не выходить на улицу, принимать лекарства или выехать на время. И врачи должны создать алгоритм действий для таких больных, что им делать при высоком уровне загрязнения», — заключила она.