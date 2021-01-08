Новый план по улучшению экологической ситуации может остаться на бумаге

Новый план по улучшению экологической ситуации в Бишкеке может остаться на бумаге. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в столице и путям решения проблемы сообщила руководитель ОФ «МувГрин» Мария Колесникова.

Она напомнила, что первый документ был утвержден в 2018-м. «Но за три года его реализации не было никаких отчетов, «историй успеха», и вот утвердили новый план мер на три года», — отметила Мария Колесникова.

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Она добавила, что если в документе не будет определен ответственный за его реализацию госорган, то результата не будет.

«Кроме того, сейчас не обозначен бюджет на его реализацию. Указано только, что за счет средств местного, государственного бюджетов и доноров. Но, пока не будет все четко рассчитано и указано, документ останется бумагой. Она не будет работать без бюджета, конкретных исполнителей и индикаторов эффективности», — заключила Мария Колесникова.