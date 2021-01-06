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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Местные питомники готовы предоставить саженцы для озеленения Бишкека

Местные лесхозы и питомники готовы предоставить саженцы для озеленения Бишкека. Об этом 24.kg сообщил эколог Дмитрий Переяславский.

По его словам, это поддержит экономику и улучшит качество озеленения. «Растения, выращенные в КР, более адаптированы к нашим суровым условиям и лучше себя чувствуют при пересадке. Плюс они дешевле. Но мэрия по-прежнему сажает дорогие европейские растения, считая, что так нужно и красиво. Много декоративных привозных растений у нас засыхает», — сказал Дмитрий Переяславский.

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Он отметил, что весной нужно максимум засадить новые парки. «Мы пытаемся внедрить инвентаризацию в Бишкекзеленхозе, чтобы видеть, в каких районах, сколько деревьев не хватает, и эффективно распределять бюджет. Чтобы саженцы шли не только в южную часть города, но и восточную, западную», — добавил Дмитрий Переяславский.

Отметим, что по плану улучшения экологии в Бишкеке, начиная с 2018 года, должны были внедрять комплексное озеленение улиц и кварталов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179055/
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