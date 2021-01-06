В мире COVID-19 заразились свыше 86,3 миллиона, умерли более 1,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 731 тысячу 724. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 86 миллионов 385 тысяч 273 человека. Больше всего зараженных в США (21 миллион 46 тысяч 196), Индии (10 миллионов 356 тысяч 844), Бразилии (7 миллионов 810 тысяч 400), России (3 миллиона 250 тысяч 713), Великобритании (2 миллиона 782 тысячи 709), Франции (2 миллиона 737 тысяч 884), Турции (2 миллиона 270 тысяч 101), Италии (2 миллиона 181 тысяча 619), Испании (1 миллион 982 тысячи 544), Германии (1 миллион 814 тысяч 565) и Колумбии (1 миллион 702 тысячи 966).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 48,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 320 тысяч 25.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 868 тысяч 421. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 288 человек. В том числе в США скончались 357 тысяч 228, Бразилии — 197 тысяч 732, Индии — 149 тысяч 850, Мексике — 128 тысяч 822, Италии — 76 тысяч 428 и Великобритании — 76 тысяч 329.

В Кыргызстане зарегистрировали 81 тысячу 656 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 205 тысяч 64, Узбекистане — 77 тысяч 295, Таджикистане — 13 тысяч 305.