09:14
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился, но остается нездоровым

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на втором месте.

В 8.30 статус города отмечен как «нездоровый» (Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 194 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах столицы. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 192 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178990/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица продолжает лидировать в мировом рейтинге
Построить город-спутник, завод электромобилей, ТЭЦ-2. План борьбы со смогом
Борьба со смогом. Что будут делать в Госагентстве охраны окружающей среды
Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Статус города отмечен как опасный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Статус города отмечен как очень нездоровый
Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос
ТЭЦ Бишкека нужно срочно переводить на газ. Балбак Тулобаев о ситуации со смогом
В Бишкеке предложили ввести экологический режим ЧС из-за смога
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на первом месте в мировом рейтинге
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
09:14
В кол-центр Соцфонда в 2020 году поступило 48 тысяч 181 обращение В кол-центр Соцфонда в 2020 году поступило 48 тысяч 181...
09:11
Художник показал, как видит вечерние улицы близорукий человек
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился, но остается нездоровым
08:41
В Кыргызстане предлагают перенести сроки внедрения ККМ нового образца
08:28
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева
5 января, вторник
23:50
«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом 2020 года
23:18
В Китае поссорились роботы-библиотекари
23:03
В селе Красная речка мужчина замерз насмерть. Осторожно, фото