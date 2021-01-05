Выборы президента. Милиция не нашла подтверждения угрозам избирателям в Кара-Суу

Милиция Кара-Суйского района не нашла подтверждения информации, поступившей от долгосрочных наблюдателей общественного фонда «Общее дело». Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Напомним, представители ОФ заявили, что в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области мужчины спортивного телосложения ходят по домам и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинство голосов.

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По данным пресс-службы, когда поступил сигнал, то факт был зарегистрирован в ЕРПП и милиция начала проверку. Однако сведения не подтвердились. В итоге наблюдатель, сообщивший об этом, был вызван на допрос. Он рассказал, что информация поступила на WhatsApp.

«Никакого давления на допрашиваемого оказано не было. С ним только побеседовали, чтобы выяснить, откуда он узнал про угрозы», — уточнили в УВД Ошской области.

Напомним, что досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.