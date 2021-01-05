13:25
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Милиция не нашла подтверждения угрозам избирателям в Кара-Суу

Милиция Кара-Суйского района не нашла подтверждения информации, поступившей от долгосрочных наблюдателей общественного фонда «Общее дело». Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Напомним, представители ОФ заявили, что в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области мужчины спортивного телосложения ходят по домам и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинство голосов.

Читайте по теме
Выборы президента. Милиция Кара-Суу оказывает давление на наблюдателей

По данным пресс-службы, когда поступил сигнал, то факт был зарегистрирован в ЕРПП и милиция начала проверку. Однако сведения не подтвердились. В итоге наблюдатель, сообщивший об этом, был вызван на допрос. Он рассказал, что информация поступила на WhatsApp.

«Никакого давления на допрашиваемого оказано не было. С ним только побеседовали, чтобы выяснить, откуда он узнал про угрозы», — уточнили в УВД Ошской области.

Напомним, что досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178897/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Милиция Кара-Суу оказывает давление на наблюдателей
Выборы президента. Фамилию Рашида Тагаева будут вычеркивать из бюллетеня
Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 105 миллионов сомов
Выборы президента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей
Выборы президента и референдум. На 215 участках нет пандусов
ОТРК восстановила запись дебатов кандидатов в президенты в YouTube от 30 декабря
Выборы президента и референдум. В день тишины пройдет голосование вне помещений
Выборы президента. Началась проверка по факту подвоза учителей и энергетиков
Выборы президента. Для освещения аккредитовались 92 иностранных журналиста
Выборы президента и референдум. В ЦИК заработала горячая линия
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
13:17
«Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла репортаж о Бишкеке «Худший воздух в мире». Немецкая Deutsсhe Welle сняла р...
13:10
Из фракции «Ата Мекен» исключена Клара-Гульнара Самат
13:05
Чем мы дышим. За 60 дней фильтр очистителя воздуха в квартире Бишкека почернел
12:58
В Кыргызстане наконец запущена система «Сводный пост» на пунктах учета товаров
12:53
Для зараженных COVID-19 свободно 365 коек в медучреждениях Бишкека