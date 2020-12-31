В больницы Токмака привезли две новые машины скорой помощи

В Токмак привезли две новые машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото мэрии Токмака. В город Токмак привезли две новые машины скорой помощи

По ее данным, по линии Минздрава в Токмакскую территориальную больницу и Центр семейной медицины поступили по одной машине скорой помощи.

В новых машинах есть необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный баллон, ручной аппарат ИВЛ, специальный компактный чемодан для медикаментов.

Ранее стало известно, что медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафов, собранных в рамках проекта «Безопасный город». Их распределяют между медицинскими учреждениями семи областей страны.