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Общество

В больницы Токмака привезли две новые машины скорой помощи

В Токмак привезли две новые машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

мэрии Токмака
Фото мэрии Токмака. В город Токмак привезли две новые машины скорой помощи
По ее данным, по линии Минздрава в Токмакскую территориальную больницу и Центр семейной медицины поступили по одной машине скорой помощи.

В новых машинах есть необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный баллон, ручной аппарат ИВЛ, специальный компактный чемодан для медикаментов. 

Ранее стало известно, что медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафов, собранных в рамках проекта «Безопасный город». Их распределяют между медицинскими учреждениями семи областей страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178658/
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