Для зараженных COVID-19 свободно 508 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 508 свободных койко-мест для болеющих коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 31 декабря:

Национальный хирургический центр — 7 мест;

Национальный госпиталь (урологический центр) — 54;

Национальный центр фтизиатрии — 22;

Национальный центр кардиологии и терапии — 32;

Городская клиническая больница № 1 — 39;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;

Национальный центр охраны материнства и детства — 13;

Национальный центр онкологии и гематологии — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 17;

Республиканский центр наркологии — 78.

С марта в республике официально зарегистрировали 81 тысячу 34 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.