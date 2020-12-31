Для зараженных COVID-19 свободно 508 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 508 свободных койко-мест для болеющих коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 31 декабря:
- Национальный хирургический центр — 7 мест;
- Национальный госпиталь (урологический центр) — 54;
- Национальный центр фтизиатрии — 22;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 32;
- Городская клиническая больница № 1 — 39;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 230;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 13;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Клинический родильный дом № 2 — 17;
- Республиканский центр наркологии — 78.
С марта в республике официально зарегистрировали 81 тысячу 34 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.