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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица лидирует в мировом рейтинге

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на первом месте.

В 19.30 статус города отмечен как «очень нездоровый» (Very Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 405 (AQI).

На карте также можно увидеть среднее значение AQI в разных районах столицы. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется ежечасно. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 226 (AQI).

Отметим, что Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178620/
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