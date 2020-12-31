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Общество

Петь под фонограмму на госпраздниках нельзя. Минкультуры издаст приказ

Министерство культуры хочет запретить госучреждениям культуры петь под фонограмму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Минкультуры обсудили вопросы несоблюдения действующего законодательства и фонограммы, которые используют на культурных мероприятиях. Отмечается, что множество представителей кыргызской культуры, которые, выступая на высоком уровне, поют вживую.

Чиновники поговорили о том, что на концертах преобладают также заранее записанные и оформленные песни.

«Чтобы этого не было, нужно делать упор на живые концерты и не вводить людей в заблуждение. Сегодня в Кыргызстане нет профессионального звукорежиссера. В ходе дискуссии участники обсудили использование зарубежного опыта в области эстрады, обучение молодых кадров, аранжировщиков, увеличение количества эстрадных оркестров, повышение уровня творчества. Приняли решение внести изменение и дополнение в действующий Закон КР «О фонограммах». В ближайшее время Министерство культуры издаст приказ о запрете концертов под фонограмму в госучреждениях культуры», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178579/
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