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Общество

Солистка «Города 312» Светлана Назаренко поздравила кыргызстанцев с Новым годом

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (Ая) поздравляет читателей 24.kg и всех кыргызстанцев с Новым годом.

Певица пожелала всем соотечественникам благополучия и здоровья.

«Очень хочу, чтобы в этот новый год мы входили с улыбками, постарались празднично встретить новый день 2021-го. Самое главное, чтобы этот год оправдал себя в плане наших ожиданий — ожиданий стабильности, здоровья, благополучия у нас и наших близких. Желаю, чтобы любовь нас не покидала, а друзья, родные, близкие были рядом. Давайте постараемся быть счастливыми, я верю в новый год. Я верю в то, что он все исправит, нам всем нужно быть к этому готовыми. Обнимаю каждого, целую, будьте здоровы и счастливы!» — пожелала Светлана Назаренко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178334/
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