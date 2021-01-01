Солистка «Города 312» Светлана Назаренко поздравила кыргызстанцев с Новым годом

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (Ая) поздравляет читателей 24.kg и всех кыргызстанцев с Новым годом.

Певица пожелала всем соотечественникам благополучия и здоровья.

«Очень хочу, чтобы в этот новый год мы входили с улыбками, постарались празднично встретить новый день 2021-го. Самое главное, чтобы этот год оправдал себя в плане наших ожиданий — ожиданий стабильности, здоровья, благополучия у нас и наших близких. Желаю, чтобы любовь нас не покидала, а друзья, родные, близкие были рядом. Давайте постараемся быть счастливыми, я верю в новый год. Я верю в то, что он все исправит, нам всем нужно быть к этому готовыми. Обнимаю каждого, целую, будьте здоровы и счастливы!» — пожелала Светлана Назаренко.