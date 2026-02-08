12:46
Общество

О своем состоянии и реабилитации после инсульта рассказала Светлана Назаренко

Светлана Назаренко, известная как Ая из группы «Город 312», стала героиней шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Певица подробно поделилась историей своей борьбы после перенесенного три года назад инсульта, который вынудил ее покинуть сцену.

По словам Светланы Назаренко, она четырежды перенесла коронавирус, что привело к отрыву тромба и затем к обширному инсульту.

«Когда меня перевели из реанимации, за мной ухаживали сиделки — медсестры, которые принимали меня, когда я лежала полностью обездвиженной. Никто не знал об этом, даже в Киргизии. Спасибо вам огромное, мои золотые девочки», — рассказала артистка Андрею Малахову.

Она прошла продолжительный курс реабилитации и до сих пор полностью не контролирует левую руку, выступая сидя.

По словам Аи, ходит она уже преимущественно сама, но временами ей приходится опираться на поручни. Каждый день певица занимается специальной гимнастикой, а еще как минимум 15 минут ходит на дорожке.

Напомним, вопреки всем трудностям прошлой осенью она вернулась на сцену и ежедневно тренируется для восстановления.

В коллективе Светлану Назаренко заменила Диана Макарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361067/
