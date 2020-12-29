Столичная милиция необычным видео поздравила бишкекчан с наступающим Новым годом

Сотрудники бишкекской милиции в честь Нового года решили поздравить гостей и жителей столицы необычным видеороликом.

«Этот год для многих был очень трудным и печальным. Мы потеряли своих родных и близких, которых мы никогда не забудем и будем вспоминать с теплом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Есть люди, которые могут подумать, что будут встречать Новый год одни, но это не так. Даже в самые тяжелые дни мы всегда рядом с вами. Пресс-служба ГУВД Бишкека

Милиционеры поблагодарили граждан, которые в уходящем году протягивали руку помощи тем, кто в ней нуждался, и тех, кто на своем примере показал обществу, какими нужно быть в тяжелое время.

«Мы в вечном долгу перед теми, кто мужественно служит нашей стране, и тем, кто идет рядом с ними. Благодарим всех добровольцев и волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, социальных служб и медицинских работников, которые неустанно трудятся, чтобы служить и защищать благополучие народа. Ваш ежедневный вклад является примером беззаветной любви к народу и напоминает нам о благородных принципах, по которым мы стремимся жить, особенно во время становления и развития кыргызской государственности», — подытоживает обращение пресс-служба ГУВД Бишкека.

Столичная милиция желает всем гражданам и гостям счастливого, мирного и волшебного Нового года!