Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в топ-10 в мировом рейтинге самых грязных

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на девятом месте.

В 8.30 статус города отмечен как «нездоровый» (Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 164 (AQI).

На карте также можно увидеть среднее значение AQI в разных районах столицы. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 107 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 26 мкг/м³.

Отметим, что Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.