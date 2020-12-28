Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке лидеров в мировом рейтинге

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на третьем месте.

В 19.30 статус города отмечен как «очень нездоровый» (Very Unhealthy). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 216 (AQI). На карте также можно увидеть среднее значение AQI в разных районах столицы. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 176 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 95 мкг/м³.

Отметим, что Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Экологическое движение «МувГрин» также установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Данные на 28 декабря в 19.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 4,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 168 мкг/м³, на момент измерения — 93 мкг/м³;

Уровень загрязнения превышен в 4,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 168 мкг/м³, на момент измерения — 93 мкг/м³; в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 5,02 раза: PM2.5 среднесуточный — 176 мкг/м³, на момент измерения — 93 мкг/м³;

Уровень загрязнения превышен в 5,02 раза: PM2.5 среднесуточный — 176 мкг/м³, на момент измерения — 93 мкг/м³; в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 5,74 раза: PM2.5 среднесуточный — 200 мкг/м³, на момент измерения — 150 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.