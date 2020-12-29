Приложение «Путешествую без COVID-19» может заработать в ЕАЭС в 2021 году

Приложение фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) «Путешествую без COVID-19» может стать доступным для стран ЕАЭС в начале 2021 года. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя ЕАБР Тигран Саркисян.

По его словам, это станет возможным после принятия соответствующих нормативных актов.

«Путешествую без COVID-19» — первый проект фонда цифровых инициатив ЕАБР. Задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан государств ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

«Чтобы приложение вышло из состояния пилотного, нужно принять соответствующий регламент, который позволит масштабно запустить продукт, чтобы все граждане могли им пользоваться. Я думаю, что в начале следующего года должны быть приняты соответствующие нормативные решения, юридические основы, для того, чтобы граждане государств ЕАЭС могли пользоваться этим приложением», — подчеркнул Тигран Саркисян.

При этом он напомнил, что с приложением работают Россия, Армения и Беларусь. Ведется активная работа с Кыргызстаном на предмет участия в проекте, а после того как будет создано законодательное поле, приложение сможет работать на всей территории ЕАЭС.

«Похожий продукт планируют запустить наши европейские коллеги. Мы предусматриваем возможность обеспечения интероперабельности нашего приложения с аналогичными, в том числе и с приложением Европейского союза. Наша система предусматривает такую возможность. Мы можем считывать QR-коды, генерируемые другими приложениями, тем самым мы создали такую архитектуру проекта, которая обеспечивает такую интероперабельность», — заключил Тигран Саркисян.